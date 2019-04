Triple certification pour l'E195-E2 d'Embraer

La famille des E-Jets de deuxième génération signe la passe de deux. Le 15 avril, Embraer a annoncé la certification de type (TC) de l'E195-E2, un peu plus d'un an après celle de l'E190-E2. Et comme ce dernier, il a reçu en une seule fois le précieux sésame de la part de l'Agence brésilienne de l'aviation civile (ANAC), de l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) lors d'une cérémonie dans ses installations de São José dos Campos (État de São Paulo). C'était sans doute l'une des dernières apparitions de Paulo Cesar de Souza e Silva, PDG du constructeur brésilien, qui doit quitter ses fonctions le 22 avril.



