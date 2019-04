Delta Air Lines : les grandes ambitions d'Ed Bastian pour sa division MRO

Le salon MRO Americas se déroulait la semaine dernière à Atlanta et en toute logique Ed Bastian était l'invité d'honneur de la grande conférence d'ouverture du salon, le gigantesque hub de Delta Air Lines se trouvant à seulement quelques kilomètres au sud du centre de convention. Le PDG de la compagnie américaine en a profité pour revenir sur l'actualité de la compagnie et sur les ambitions de la division MRO Delta TechOps.



Ed Bastian a tout d'abord voulu rappeler les deux accords majeurs signés respectivement avec les motoristes Rolls-Royce et Pratt & Whitney pour la maintenance des réacteurs Trent 1000 (787), Trent XWB (A350) et Trent 7000 (A330neo) d'une part, et GTF (A321neo et A220) d'autre part. Selon...