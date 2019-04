Lufthansa enregistre une perte opérationnelle ajustée de 336 millions d'euros au premier trimestre

Le géant européen du transport aérien Lufthansa affiche au premier trimestre une perte opérationnelle (EBIT) ajustée de 336 millions d'euros, en raison notamment d'une hausse des prix du carburant, selon des chiffres préliminaires publiés lundi. Sur la même période en 2018, le groupe allemand avait affiché un EBIT ajusté positif de 52 millions d'euros, a affirmé Lufthansa dans un communiqué, précisant qu'une concurrence accrue en Europe a également pesé sur les prix sur les trois premiers mois de 2019. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 3%, à 7,9 milliards d'euros, alors que les charges liées au carburant étaient 202 millions d'euros plus élevées que sur la même période en 2018. En 2018, le groupe a dépensé 6,1 milliards d'euros en carburant, soit 850 millions de plus qu'en 2017, et avait indiqué lors de ses résultats annuels s'attendre pour 2019 à nouveau à une augmentation de 650 millions d'euros. En raison de la cession des opérations d'Air Berlin, le premier trimestre 2018 représente également une "base de comparaison très élevée", a indiqué Lufthansa. Lufthansa a rappelé que le groupe "avait déjà averti que le résultat du premier trimestre serait plus faible". "Nous voyons pour le trimestre suivant une bonne situation des réservations", a cependant commenté Ulrik Svensson, directeur financier du groupe, rappelant que l'avionneur allait réduire sa croissance. Lufthansa avait déjà prévenu lors de ses résultats annuels que ses capacités de transports augmenteraient en 2019 nettement moins que prévu afin de réagir aux "goulot d'étranglement des infrastructures", à savoir les difficultés rencontrées par les aéroports et les contrôleurs aériens pour absorber la progression du trafic. Pour l'année en cours, Lufthansa a réitéré sa prévision d'une marge opérationnelle entre 6,5% et 8,0%, alors qu'elle était de 7,9% en 2018.