Dassault Aviation se détache de SABCA

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, SABCA (Société anonyme belge de constructions aéronautiques) a annoncé la volonté de Dassault Aviation Belgique (filiale à 100% du Groupe industriel Marcel Dassault) de se séparer de la totalité de ses parts - soit 96,85% - ouvrant la voie à un rachat de l'industriel belge.



« La décision prise par le Groupe Dassault [...] relève d'une stratégie plus globale, propre au groupe », a déclaré le PDG Thibauld Jongen dans un communiqué. Celui-ci précise par ailleurs que l'avionneur français « a fait part de son intention d'être très attentif au choix d'un repreneur susceptible de garantir dans les meilleurs conditions l'avenir industriel de la SABCA » et qu'il s'agira de « préserver la continuité de la stratégie, la dynamique industrielle et la transformation de la SABCA », ce qui constituera « un élément essentiel dans le choix du futur actionnaire ».



Cette annonce intervient un mois après le rachat par Dassault Aviation de l'ensemble des parts détenues par Fokker, soit 43,7%, pour un total de 7,5 millions d'euros. L'industriel français détenait jusque-là 53,28% des parts, les 3,15 % restants appartiennent à Euronext. Bientôt centenaire (SABCA a été fondée en 1920), l'entreprise était intégrée aux activités du GIMD depuis le Mirage 5, dans les années 1970.



SABCA est présente sur les marchés civils, militaires et spatiaux, de la conception à la maintenance de pièces et d'aéronefs et fournit notamment Airbus (A350, A400M, A320...), Dassault Aviation (Falcon) ou encore Gulfstream (G650). Parmi les activités de maintenance, le programme F-16 pour une partie des flottes européennes (Belgique, Pays-Bas, Danemark, US Air Force). SABCA a également effectué la « régénération » de cinq Mirage F1 de l'armée de l'air avant leur transfert à ATAC.