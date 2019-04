L'Allemagne s'équipe de trois A350

Le ministère allemand de la Défense a confirmé l'acquisition de trois A350-900, après validation du Parlement. Les long-courriers d'Airbus seront opérés par la Luftwaffe pour les missions de transport des autorités politiques et militaires, mais pourront également être déployés pour des missions de transport stratégique ou encore d'évacuations médicales. Le budget total de ce marché avoisine les 1,2 milliard d'euros et devrait apparaître dans le carnet de commandes du mois d'avril de l'avionneur européen, la signature du contrat étant espérée avant la fin du mois.



L'information avait été dévoilée par la presse allemande en février dernier. La décision de doter les forces aériennes allemandes d'avions neufs a en grande partie été motivée par les pannes à répétition de l'actuelle flotte gouvernementale ces derniers mois. Parmi les récents incidents, la chancelière Angela Merkel n'avait ainsi pas pu décoller en A340 pour se rendre au sommet du G20 en novembre dernier en Argentine, tandis que le ministre des Affaires étrangères Heinko Maas est resté bloqué 24 heures à Bamako au Mali il y a quelques semaines en raison d'une défaillance technique de l'A319.



Le premier avion est attendu dès la mi-2020, les deux suivants en 2022. Le chantier de modification des A350 pourrait être confié à Lufthansa Technik. Il comprendra notamment un aménagement VIP, mais également l'intégration d'un système d'autoprotection.



La flotte allemande destinée aux missions de transport gouvernemental et VIP est constituée de deux A319ACJ depuis 2010 ; deux A340-300, acquis auprès de Lufthansa et mis en service en 2011 ; quatre Global 5000 dont le premier a rejoint l'inventaire en 2011 ; un A321-200 réceptionné en septembre 2018. L'ensemble des avions peut par ailleurs être reconfiguré pour des missions d'évacuations médicales.