Panasonic Avionics veut faire entrer la carte en avion dans une autre dimension

Il est loin le temps où la carte permettant d'obtenir des informations sur son vol se limitait à ce service. Depuis quelques années, les vues du hublot ou du cockpit, la visualisation 3D et les informations sur les destinations survolées sont venues agrémenter le service. Panasonic Avionics veut aller encore au-delà et c'est la raison pour laquelle il a lancé ARC, sa nouvelle plateforme de carte en vol, qui peut venir enrichir ses plateformes NEXT et X Series.



« La carte est l'application numéro un du système de divertissement en vol qu'utilisent les passagers », constate David Bartlett, le directeur technique de Panasonic Avionics. Elle est donc un lieu privilégié de la personnalisation des services des compagnies aériennes et...