American Airlines revoit ses prévisions à la baisse

La compagnie aérienne American Airlines a abaissé mardi un de ses indicateurs financiers clés au premier trimestre, en raison du blocage au sol de ses Boeing 737 MAX 8 après deux accidents, ainsi que du "shutdown" et d'ennuis techniques. Le revenu total par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus (TRASM), indicateur très surveillé par les analystes du secteur aérien, devrait être "stable ou en hausse de 1%", a indiqué la compagnie qui tablait sur une croissance de 2% initialement. A Wall Street, le titre de la compagnie chutait de 3,41% à 32,72 dollars vers 14H15 GMT après cette annonce. "Ce changement est principalement lié à l'effet du shutdown", la fermeture partielle des administrations américaines en décembre et janvier, "au blocage au sol de la flotte MAX et au retrait de nos quatorze 737-800" en raison de problèmes techniques qui ont entraîné l'annulation de 940 vols, a indiqué la première compagnie aérienne du pays dans un document diffusé au gendarme financier américain. Par ailleurs, la compagnie ne peut plus faire voler ses 24 appareils 737 MAX après l'immobilisation de la flotte prononcée par la FAA le 13 mars, peu après l'accident de la compagnie Ethiopian Airlines, ayant lui-même été précédé de quelques mois par une tragédie similaire de la compagnie Lion Air. Les deux accidents ont fait 346 morts et ont mis en lumière les défaillances du logiciel anti-décrochage MCAS. Dimanche, American Airlines a annoncé une extension de l'annulation de certains vols jusqu'au 5 juin. Fin mars, une autre compagnie aérienne américaine, Southwest Airlines, avait également revu sa prévision de chiffre d'affaires à la baisse en raison de l'annulation de 9 400 vols au premier trimestre, notamment à cause de l'immobilisation des Boeing 737 MAX dont la compagnie opère l'une des plus grandes flottes. American Airlines a également suspendu de manière indéfinie depuis la mi-mars ses vols vers et en provenance du Venezuela, en raison du chaos politique sur place et des risques en matière de sécurité.