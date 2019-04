Les F-35B britanniques se déploient à Chypre

Les premiers F-35B des forces aériennes britanniques vont effectuer leur premier déploiement, dans le cadre d'une mission d'entraînement. Un nombre encore non dévoilé d'avions va effectuer détachement de deux mois sur la base aérienne d'Akrotiri, à Chypre, d'où décollent les avions britanniques engagés au sein de la coalition internationale intervenant au-dessus de l'Irak et de la Syrie. L'entraînement opérationnel sera également l'occasion de déployer l'ensemble des moyens associés au soutien des avions de combat de Lockheed Martin.



Cette phase d'entraînement sera suivie à la fin de l'été, voire au début de l'automne, d'un déploiement embarqué sur le HMS Queen Elizabeth, afin de réaliser de premières manoeuvres aéronavales sur la côte Est des États-Unis. Le porte-aéronefs britannique a d'ores et déjà effectué de premiers essais en mer, entre le mois d'août et le mois d'octobre 2018, mais embarquait alors des F-35B américains.



Les quatre premiers F-35B de la Royal Air Force ont rejoint le sol britannique et la base aérienne de Marham en juin 2018, réalisant par la même occasion leur première traversée transatlantique. Au total, la flotte britannique devrait comptabiliser 138 appareils, dont 17 ont déjà été livrés.