Airbus a enregistré 58 commandes nettes en mars et effectué 74 livraisons

Airbus a enregistré 58 commandes d'avions en mars et effectué 74 livraisons, mais reste sur un bilan négatif de -58 commandes nettes depuis le début de l'année en raison des annulations de commandes, a-t-il annoncé jeudi. Au total, l'avionneur européen a effectué 162 livraisons d'appareils entre le 1er janvier et le 31 mars. Il a reçu la commande de 20 A350-900 supplémentaires de la part de Lufthansa, qui porte le carnet du groupe allemand à 45 appareils, et en fait le principal exploitant du dernier-né d'Airbus sur le segment long-courrier. La compagnie taïwanaise Starlux Airlines a également commandé 17 A350, dont 12 A350-1000 et 5 A350-900. Sur le segment moyen-courrier, Airbus a enregistré les commandes de 20 A320neo, la version re-motorisée de son best-seller, de la part d'un client dont l'identité n'est pas dévoilée. En termes de livraisons, Airbus a notamment livré le premier A380 à la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA). Airbus a annoncé en février la fin de la production de l'A380, son emblématique géant des airs, entré en service en 2007, en bout de course faute de commandes et qu'il cessera de livrer en 2021. Le carnet de commandes d'Airbus était à fin mars de 7.357 appareils.