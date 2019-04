XL Airways a choisi AFI KLM E&M pour les révisions de ses CF6

La compagnie française XL Airways a choisi AFI KLM E&M pour assurer les visites en atelier des deux moteurs CF6-80E1 de son unique Airbus A330-300. Les deux réacteurs de GE ont été pris en charge successivement par les équipes de la division maintenance d'Air France - KLM à Amsterdam durant le premier trimestre 2019.



AFI KLM E&M précise que durant cette période de révision, l'A330-300 a bénéficié d'un moteur de remplacement, un argument fort pour ce contrat compte tenu de la faible disponibilité de spares sur le marché.



« Grâce à la disponibilité de ce moteur de rechange et celles des équipes en piste, nous nous assurons une continuité d'exploitation pendant toute la durée des visites, avec des temps d'immobilisation très courts. Nous travaillons avec AFI KLM E&M depuis des années et sommes ravis de leurs opérations de support. Cette nouvelle prestation montre la capacité d'AFI KLM E&M à s'aligner sur les besoins de nos opérations » a déclaré Jean-Pierre Fachinetti, Directeur Maintenance et Engineering de XL dans un communiqué.



XL Airways avait réceptionné son A330-300 en novembre 2012, un appareil disposant d'une MTOW de 235 tonnes loué à GECAS et livré neuf par Airbus. La compagnie française opère aussi avec trois A330-200 motorisés par de Trent 700 de Rolls-Royce.



AFI KLM E&M et XL Airways collaborent sur des sujets de maintenance depuis plus de dix ans. Air France Industries avait d'ailleurs remporté le support équipements et les Check A des quatre Airbus A330 de la compagnie.



La compagnie française a par ailleurs commandé deux A330-900 auprès d'Airbus au début de l'année, des appareils attendus l'année prochaine.