Le premier monocouloir Airbus équipé des compartiments « XL » décolle avec American Airlines

Comme prévu, le premier monocouloir Airbus équipé des nouveaux compartiments à bagages de grandes dimensions (XL Bins) a été livré à American Airlines, compagnie de lancement. Cet appareil, un A321neo assemblé à Hambourg-Finkenwerder, s'était en effet vu installer fin octobre des nouveaux compartiments et plafonniers produits par l'équipementier autrichien FACC.



Hasard du calendrier, cet appareil a été mis en service le 2 avril entre Phoenix (Arizona) et Orlando (Floride), comme l'a annoncé Janelle Anderson, vice-présidente Global Marketing d'American Airlines lors d'une conférence organisée au salon Aircraft Interiors à Hambourg. L'appareil, aménagé avec 20 nouveaux sièges en classe affaires (first), 47 en classe économique premium et 129 en classe économique, dispose aussi d'une nouvelle connectivité à haut débit en...