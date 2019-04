Le grand déménagement commence

Cette nouvelle plateforme peut déjà être qualifiée comme un aéroport de la démesure, avec une capacité initiale de 90 millions de passagers, c'est-à-dire pratiquement le trafic de l'aéroport international de Dubaï aujourd'hui. À titre de comparaison, les aéroports de Chep Lap Kok (Hong Kong) et de Suvarnabhumi (Bangkok) accueillaient respectivement près de 30 millions et 40 millions de passagers seulement lors de leur ouverture en 1998 et en 2006.



Mais plus qu'un déménagement, c'est surtout Turkish Airlines qui va enfin pouvoir bénéficier d'un hub à la hauteur de ses ambitions. La compagnie aérienne turque détient déjà le record de pays couverts au monde et ses capacités en sièges vont très bientôt dépasser celle de Lufthansa, adoptant une stratégie plus mesurée, mais finalement non dissemblable à celles d'Emirates ou de Qatar Airways.



On l'aura compris, en plus de devenir un puissant concurrent pour les compagnies européennes sur les marchés reliant l'Asie et l'Europe ou l'Asie et les Amériques, Turkish Airlines va très naturellement devenir aussi la véritable bête noire des compagnies du Golfe. Car en 2025, le nouvel aéroport d'Istanbul sera tout simplement l'un des plus importants aéroports au monde, avec ses 5 pistes et sa capacité portée à 120 millions de passagers par an. Et Turkish Airlines a déjà prévenu : sa flotte va aussi pratiquement doubler de taille d'ici six ans.



Ce grand déménagement est finalement peut-être aussi le point de départ d'un grand chamboulement...





Photo © IGA Cette fois-ci c'est la bonne. Le décollage d'un 777-300ER de Turkish Airlines pour Changi (Singapour) le 6 avril à 2 heures du matin marquera le début du plus grand déménagement de l'histoire aéroportuaire mondiale. Car 12 heures plus tard, c'est le nouvel aéroport d'Istanbul qui remplacera définitivement la célèbre plateforme Atatürk, ouverte en 1953 et complètement saturée depuis quelques années avec ses 65 millions de passagers annuels.Cette nouvelle plateforme peut déjà être qualifiée comme un aéroport de la démesure, avec une capacité initiale de 90 millions de passagers, c'est-à-dire pratiquement le trafic de l'aéroport international de Dubaï aujourd'hui. À titre de comparaison, les aéroports de Chep Lap Kok (Hong Kong) et de Suvarnabhumi (Bangkok) accueillaient respectivement près de 30 millions et 40 millions de passagers seulement lors de leur ouverture en 1998 et en 2006.Mais plus qu'un déménagement, c'est surtout Turkish Airlines qui va enfin pouvoir bénéficier d'un hub à la hauteur de ses ambitions. La compagnie aérienne turque détient déjà le record de pays couverts au monde et ses capacités en sièges vont très bientôt dépasser celle de Lufthansa, adoptant une stratégie plus mesurée, mais finalement non dissemblable à celles d'Emirates ou de Qatar Airways.On l'aura compris, en plus de devenir un puissant concurrent pour les compagnies européennes sur les marchés reliant l'Asie et l'Europe ou l'Asie et les Amériques, Turkish Airlines va très naturellement devenir aussi la véritable bête noire des compagnies du Golfe. Car en 2025, le nouvel aéroport d'Istanbul sera tout simplement l'un des plus importants aéroports au monde, avec ses 5 pistes et sa capacité portée à 120 millions de passagers par an. Et Turkish Airlines a déjà prévenu : sa flotte va aussi pratiquement doubler de taille d'ici six ans.Ce grand déménagement est finalement peut-être aussi le point de départ d'un grand chamboulement...