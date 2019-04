Recaro présente son nouveau siège léger

Recaro a ouvert le salon Aircraft Interiors avec la présentation d'un nouveau siège destiné au segment court et moyen-courrier en classe économique. Baptisé SL3710, il est, avec ses 8 kg par passager, le plus léger du portefeuille de Recaro et a vocation à réduire également les coûts d'entretien pour les compagnies aériennes.



L'équipementier indique qu'il a modifié la structure et la garniture du siège pour parvenir à ce résultat. Le dossier notamment a été affiné, ce qui joue sur le poids mais permet également à une compagnie d'augmenter la densité de ses monocouloirs en limitant l'impact sur l'espace du passager.



Le SL3710 (SL pour Smart line) a également été conçu pour minimiser les coûts d'entretien. Il est doté d'une inclinaison prédéfinie et a une grande communalité avec son prédécesseur, le modèle BL3710, ce qui optimise la disponibilité des pièces. Il a également un design proche, ce qui permet éventuellement d'augmenter la segmentation à l'intérieur d'une cabine économique en adoptant une configuration hybride.



Aucun client n'a encore été annoncé pour ce modèle, qui permet à Recaro de se rapprocher lentement mais sûrement de son objectif : proposer un siège à 5,6 kg par passager.