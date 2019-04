Denel souhaite débarquer de l'A400M

29 MAR. 2019

Le premier instrument ARGOS4 sera intégré sur le satellite Oceansat3 de l'agence spatiale indienne ISRO pour un lancement en janvier 2020. Développé sous la maîtrise d'oeuvre du CNES en coopération avec des PME toulousaines de la NewSpace Factory (Mecano ID, Soterem, Alten So, Nexio Steel, Scalian et Nexeya) et Thales, il constituera le premier élément de la quatrième génération du système de localisation et de collecte de données par satellite exploité par CLS (Collecte Localisation Satellite).