Catering : HNA va revendre Gategroup à RRJ Capital

Le conglomérat chinois HNA, sous forte pression de Pékin, va vendre le suisse Gategroup, prestataire de services à bord pour le transport aérien, au fonds d'investissement RRJ Capital lors d'une opération qui devrait valoriser Gategroup à 2,8 milliards de dollars. HNA, un groupe diversifié dont les activités vont du tourisme à la finance, va vendre "100% de Gategroup" au fonds d'investissement RRJ Capital, bas" à Hong Kong, a indiqué Gategroup Holding dans un communiqué sur son site internet. A la suite de l'opération, RRJ Capital deviendra "l'unique actionnaire" du groupe suisse, le fonds singapourien Temasek maintenant sa participation via des obligations convertibles, a-t-il ajouté. Aucun détail financier n'est dévoilé, mais selon l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, les termes de la cession devraient valoriser Gategroup à environ 2,8 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros). Ex-filiale de la compagnie aérienne suisse Swissair, Gategroup est spécialisé dans les services à bord et la logistique, notamment les plateaux repas proposés dans les avions: assurant être le numéro un mondial du secteur, il a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de francs suisses (4,4 milliards d'euros). HNA avait mis la main sur Gategroup en 2016 après une offre publique d'achat (OPA) de 1,4 milliard de francs suisses (alors 1,2 milliard d'euros), mais en mars 2018, le groupe chinois avait dû faire marche arrière dans son projet d'introduire Gategroup en Bourse. Comptant parmi les plus gros conglomérats à capitaux privés de Chine, HNA est qualifié par les autorités de "rhinocéros gris", c'est-à-dire une grosse entreprise à l'endettement alarmant et présentant un risque financier systémique. De fait, HNA a longtemps multiplié tous azimuts les investissements à l'étranger, souvent à crédit, dépensant au moins 50 milliards de dollars dans des prises de participations, non sans controverses sur l'opacité de ses structures d'actionnariat. En 2016, HNA avait ainsi racheté un quart des parts des hôtels Hilton pour 6,25 milliards de dollars et acquis la branche de location d'avions du groupe américain CIT pour 10 milliards de dollars. Il est également entré au capital de compagnies aériennes et devenu le premier actionnaire de la banque allemande Deutsche Bank. Mais à la demande du gouvernement chinois, qui fait la chasse aux "acquisitions irrationnelles" des groupes privés et prône le désendettement, HNA se voit forcé de réaliser des cessions et de se désengager de coûteux actifs immobiliers pour renflouer sa trésorerie. Mi-mars, HNA a ainsi vendu sa participation indirecte représentant 9% du capital de la compagnie aérienne TAP Air Portugal, et a récemment cédé sa compagnie low-cost Hong Kong Express Airways.