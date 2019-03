Kopter affine son modèle et affiche ses ambitions

Un an après avoir changé de nom, Kopter (ex- Marenco Swisshelicopter) semble désormais sur la bonne trajectoire pour voir un projet déjà vieux de douze ans se concrétiser. Passé par de multiples péripéties, dont des retards de développement ou encore le départ de Martin Stucki, ingénieur en chef et fondateur de la société en 2007, l'hélicoptériste suisse vise désormais une entrée en service de son monomoteur SH09 l'an prochain. Il a également profité du salon Heli-Expo, début mars à Atlanta (Géorgie), pour annoncer l'implantation d'une ligne d'assemblage final à Lafayette (Louisiane).



Pour l'instant, la flotte d'essais du SH09 compte trois prototypes, dont le troisième (P3) s'est envolé pour la première fois fin 2018, depuis la chaîne d'assemblage principale de...