Aircraft Interiors 2019 : Les principaux programmes de réaménagement de cabines en cours

À la veille de l'ouverture de la vingtième édition d'Aircraft Interiors Expo qui se tient à Hambourg du 2 au 4 avril, le Journal de l'Aviation revient sur les principaux programmes de rénovation des cabines en cours de par le monde.



Delta Air Lines

La compagnie américaine Delta s'est lancée l'année dernière dans la modification des cabines de ses 18 Boeing 777-200ER et -200LR pour pouvoir accueillir ses nouveaux sièges Affaires (Delta One Suites - siège Vantage XL de Thompson Aero) et premium économique (Delta Premium Select - siège MiQ de Collins Aerospace), deux produits qui ont fait leur apparition avec l'arrivée de ses A350-900. Les deux tiers de ces appareils doivent encore être modifiés d'ici la fin de...