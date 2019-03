L'Aéro-Club de France lance son appel à candidatures pour le Grand Prix du Patrimoine

Comme chaque année, l'Aéro-Club de France se prépare pour son Grand Prix du Patrimoine, destiné à récompenser le travail de préservation et de restauration du patrimoine aéronautique réalisé par des bénévoles et des associations. Il vient ainsi de lancer son appel à candidatures pour l'édition 2019 de l'événement, annonçant la date-limite de dépôt des dossiers au 10 mai.



Ces dossiers doivent retracer la vie de l'objet patrimonial et comporter une description avec photos et vidéo, un historique de l'objet ou du bâtiment, les travaux réalisés... Il doit également comprendre une présentation des candidats et de leur motivation.



Par ailleurs, les travaux de restauration doivent être achevés à la date du 10 mai.



Le jury choisira les vainqueurs entre mai et novembre et annoncera leur identité durant cette période, le mois de novembre devant voir la cérémonie de remise des prix. Pour rappel, trois projets seront récompensés par les prix GIFAS, Saint-Exupéry et AIRitage.





Les dossiers doivent être transmis à :

Aéro-Club de France

Grand Prix du Patrimoine

6 rue Galilée

75016 Paris

01.47.23.72.72

aeroclub@aeroclub.com