Bientôt un plan de redressement pour sortir Tunisair des turbulences

Tunisair a enregistré une année record en 2018 avec 3,8 millions de passagers transportés et 460 millions d'euros de chiffres d'affaires. Cependant, malgré les vingt-deux mois consécutifs de croissance du trafic et l'augmentation de 22% du chiffre d'affaires, la compagnie peine à retrouver son équilibre financier.



C'est qu'en effet, Tunisair, en tant que compagnie publique, est soumise aux choix des politiques sociales et économiques du gouvernement. Le transporteur exploite des lignes africaines qui ne sont pas rentables et supporte l'essentiel des charges sur le réseau domestique qui demeure déficitaire, explique Elyes Mnakbi, le directeur général de Tunisair.



« Le groupe Tunisair compte six filiales. Nous devons recevoir une subvention de l'Etat mais il n'a pas...