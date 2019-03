Aircalin présente la cabine de ses Airbus A330neo

En plus d'être le premier de la région Asie Pacifique, le premier A330neo d'Aircalin introduira une grande nouveauté au sein de la flotte de la compagnie : une classe Premium Economy. Elle a pour cela choisi le siège Zim Magic, qui proposera à ses passagers une largeur d'assise de 45 cm, un espace entre les rangées de 96 cm et une inclinaison pouvant aller jusqu'à 18,1°. Il compte parmi ses équipements un écran tactile HD de 13,3 pouces, un repose-pied, un repose-tête ajustable en quatre positions, une liseuse individuelle, une cocktail zone...



Les couleurs retenues pour la nouvelle classe Premium Economy doivent évoquer la végétation de Nouvelle-Calédonie © Aircalin

© Aircalin

L'introduction de cette nouvelle classe dans les services d'Aircalin répond en partie à une demande croissante des passagers pour un confort accru mais va également lui permettre d'offrir une meilleure continuité avec les produits de ses partenaires. Ainsi, un passager voyageant en Premium Economy sur Air France entre Paris et Tokyo pourra poursuivre son voyage dans la même classe, avec un service similaire, entre Tokyo et Nouméa. La Premium Economy occupera trois rangées et comptera ainsi 21 fauteuils disposés en 2-3-2.



A l'avant, la classe affaires disposera de 26 fauteuils. Aircalin fait partie des opératrices de lancement du modèle Opal de Stelia Aerospace, qui répond à tous les standards actuels : avec des sièges disposés en 1-2-1, la cabine sera « full access », la cloison amovible sur les fauteuils centraux la rendra « full privacy » et les sièges pourront se transformer en lits plats de plus de 2 m de long. Chacun sera équipé d'un écran tactile HD de 15,6 pouces, d'une liseuse, d'accoudoirs amovibles, d'une ceinture trois points, d'une table cocktail, de rangements et d'une boîte « trésor ».



Les passagers auront également accès à un bar situé à l'entrée de la cabine.



Aircalin a opté pour une ambiance « littoral » pour sa cabine affaires, basée sur des tons sable avec des touches corail © Aircalin

© Aircalin

La classe économique est, comme la Premium Economy, produite par Zim Flugsitz. Aircalin a opté pour le modèle Flexible NG, doté d'une mousse de rembourrage spécifique et qui permet une inclinaison de 14,6° accentuée par une avancée de l'assise. Il est équipé d'un écran 11,6 pouces, d'un repose-pied, d'une têtière ajustable en quatre positions et d'accoudoirs amovibles.



Les couleurs de classe économique font référence au lagon © Aircalin

© Aircalin



Au total, les deux A330neo disposeront ainsi de 291 places chacun, augmentant la capacité de 25 passagers par rapport à ses A330-200 actuels. Ils permettront une économie de carburant de 14% et leur rayon d'action accru donnera également l'opportunité à Aircalin d'accéder à de nouvelles destinations.



Le système de divertissement en vol repose sur Rave de Safran Aerosystems, qui compte plus de 150 programmes. Aircalin proposera par ailleurs une offre de connectivité en Wi-Fi qui reposera sur technologie en bande Ka d'Inmarsat et le système de Sitaonair. Le service sera gratuit pour les passagers de classe affaires et plusieurs offres seront proposées pour les passagers de Premium economy et de classe économique, sachant que les premiers pourront se connecter gratuitement pendant une heure.



© Airbus



Le renouvellement de la flotte prévoit par ailleurs l'introduction de deux A320neo en remplacement des A320 actuels. A trois mois de la réception de son premier A330neo, Aircalin est en pleins préparatifs pour lancer le renouvellement de sa flotte. Alors que le premier appareil (MSN 1937) est sorti de la ligne d'assemblage final d'Airbus à Toulouse, la compagnie néo-calédonnienne a présenté l'aménagement cabine qu'elle a choisi pour équiper ses deux nouveaux avions. Elle a également indiqué que le vol commercial inaugural de l'A330neo aurait lieu en juillet.En plus d'être le premier de la région Asie Pacifique, le premier A330neo d'Aircalin introduira une grande nouveauté au sein de la flotte de la compagnie : une classe Premium Economy. Elle a pour cela choisi le siège Zim Magic, qui proposera à ses passagers une largeur d'assise de 45 cm, un espace entre les rangées de 96 cm et une inclinaison pouvant aller jusqu'à 18,1°. Il compte parmi ses équipements un écran tactile HD de 13,3 pouces, un repose-pied, un repose-tête ajustable en quatre positions, une liseuse individuelle, une cocktail zone...L'introduction de cette nouvelle classe dans les services d'Aircalin répond en partie à une demande croissante des passagers pour un confort accru mais va également lui permettre d'offrir une meilleure continuité avec les produits de ses partenaires. Ainsi, un passager voyageant en Premium Economy sur Air France entre Paris et Tokyo pourra poursuivre son voyage dans la même classe, avec un service similaire, entre Tokyo et Nouméa. La Premium Economy occupera trois rangées et comptera ainsi 21 fauteuils disposés en 2-3-2.A l'avant, la classe affaires disposera de 26 fauteuils. Aircalin fait partie des opératrices de lancement du modèle Opal de Stelia Aerospace, qui répond à tous les standards actuels : avec des sièges disposés en 1-2-1, la cabine sera «», la cloison amovible sur les fauteuils centraux la rendra «» et les sièges pourront se transformer en lits plats de plus de 2 m de long. Chacun sera équipé d'un écran tactile HD de 15,6 pouces, d'une liseuse, d'accoudoirs amovibles, d'une ceinture trois points, d'une table cocktail, de rangements et d'une boîte «».Les passagers auront également accès à un bar situé à l'entrée de la cabine.La classe économique est, comme la Premium Economy, produite par Zim Flugsitz. Aircalin a opté pour le modèle Flexible NG, doté d'une mousse de rembourrage spécifique et qui permet une inclinaison de 14,6° accentuée par une avancée de l'assise. Il est équipé d'un écran 11,6 pouces, d'un repose-pied, d'une têtière ajustable en quatre positions et d'accoudoirs amovibles.Au total, les deux A330neo disposeront ainsi de 291 places chacun, augmentant la capacité de 25 passagers par rapport à ses A330-200 actuels. Ils permettront une économie de carburant de 14% et leur rayon d'action accru donnera également l'opportunité à Aircalin d'accéder à de nouvelles destinations.Le système de divertissement en vol repose sur Rave de Safran Aerosystems, qui compte plus de 150 programmes. Aircalin proposera par ailleurs une offre de connectivité en Wi-Fi qui reposera sur technologie en bande Ka d'Inmarsat et le système de Sitaonair. Le service sera gratuit pour les passagers de classe affaires et plusieurs offres seront proposées pour les passagers de Premium economy et de classe économique, sachant que les premiers pourront se connecter gratuitement pendant une heure.Le renouvellement de la flotte prévoit par ailleurs l'introduction de deux A320neo en remplacement des A320 actuels.