Entretien avec Florian Guillermet, directeur exécutif de Sesar JU

Négociations autour du futur budget européen et donc de l'avenir des programmes de recherche aéronautique Clean Sky et Sesar, World ATM Congress de Madrid, critiques sur le manque d'effectivité du Ciel unique européen (SES), etc., c'est au milieu d'une actualité chargée que Florian Guillermet, directeur exécutif de l'entreprise commune Sesar JU, accorde un entretien au Journal de l'Aviation. Il y explique les grandes étapes franchies et les nouveaux contours de Sesar, programme de R&D qui constitue le pilier technologique du SES pour améliorer la gestion du trafic aérien (ATM) en Europe.



Vous venez de présenter la troisième édition du catalogue de solutions Sesar, qui présente les projets prêts pour une industrialisation. Quelles sont les évolutions par rapport aux deux...