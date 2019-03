Cathay Pacific entérine l'acquisition de HK Express

Cathay Pacific se lance désormais dans l'aventure low-cost. La compagnie hongkongaise a annoncé le 27 mars qu'elle avait conclu un accord avec le groupe HNA pour acquérir l'intégralité de Hong Kong Express Airways. La transaction, qui doit encore être approuvée notamment par les autorités, doit être clôturée d'ici la fin de l'année. Cathay Pacific reprendra sa concurrente pour 630 millions de dollars, dont 290 millions en cash.



Le groupe voit cet accord comme un « moyen intéressant et pratique de soutenir son développement à long terme et sa croissance » et d'améliorer sa compétitivité. Avec KH Express, il va augmenter (à plus de 50%) ses parts de marchés sur son hub congestionné de Hong-Kong et abandonner son statut de...