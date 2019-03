La première sortie extravéhiculaire spatiale 100% féminine est annulée

Cela aurait dû être une première dans l'histoire de la conquête spatiale, mais la NASA en a décidé autrement. La toute première sortie extravéhiculaire (mission technique en dehors de la station spatiale internationale) dans l'espace 100% féminine devait être accomplie ce vendredi 29 mars 2019, par les deux astronautes de la NASA Christina Koch et Anne McClain, guidées depuis le centre de contrôle Johnson à Houston par trois autres femmes, faisant de cette mission une avancée majeure pour la condition féminine. Toutefois, faute de combinaisons en taille M, la sortie sera finalement effectuée par un équipage mixte.



À bord de la station se trouvent en fait plusieurs combinaisons étanches de différentes tailles, (M, L et XL), dont deux M. Cependant une seule était jusqu'ici prévue et préparée pour la sortie extravéhiculaire de ce vendredi. Au cours des entraînements sur Terre, Anne McClain se sentait plus à l'aise dans une taille L. C'est seulement au cours de la mission de vendredi dernier qu'elle s'est rendu compte que la taille M lui était plus confortable pour sortir dans l'espace.



D'après l'AFP, Brandi Dean, le porte-parole de la NASA, a déclaré : « Nous faisons de notre mieux pour anticiper les tailles de combinaisons dont aura besoin chaque astronaute, en fonction de la taille avec laquelle il s'est entraîné. Mais la taille peut évoluer quand ils sont en orbite, en raison des changements que la vie en micropesanteur peut provoquer dans le corps. »



Préparer une autre combinaison étanche serait parfaitement réalisable, mais cela demande beaucoup de temps. Ces tenues garantissant la sécurité des astronautes lors des sorties extravéhiculaires, la NASA a donc pris la décision la plus sage et la plus simple : remplacer l'astronaute, pas la combinaison.



Pour rappel, la première sortie extravéhiculaire réalisée par la spationaute russe Svetlana Savitskaya a eu lieu il y a 35 ans. Elle était alors en juillet 1984 la deuxième femme à partir dans l'espace. Depuis la création de la station spatiale internationale en 1998, 500 astronautes dont seulement 11% de femmes ont réalisé un total de 213 sorties extravéhiculaires pour des opérations de maintenance, des expériences scientifiques ou des tests d'équipements. Un chiffre très bas que la NASA a bien l'intention de changer prochainement, du fait de la féminisation des équipes d'astronautes américaines. Il faudra cependant patienter un peu plus longtemps pour que la première mission historique 100% féminine puisse finalement avoir lieu.