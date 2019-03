Wow Air devra s'en sortir seule

Après la défection d'Indigo Partners en fin de semaine dernière, c'est Icelandair qui a annoncé la fin des négociations avec Wow Air le 24 mars. La low-cost islandaise ne peut donc plus compter sur un investisseur extérieur pour redresser son activité. Elle est désormais en discussions avec ses créanciers pour convenir d'un plan de restructuration, qui pourrait notamment reposer sur une conversion de la dette en fonds propres.



Cela faisait plusieurs mois que la compagnie était en discussion avec Indigo Partners au sujet d'une prise de participation du fonds américain (qui détient notamment Wizz Air et Horizon Air). Elle avait été entamée après un premier retrait d'Icelandair de ses négociations avec Wow Air en novembre dernier. Le groupe estimait alors que la low-cost ne pourrait pas remplir les conditions de reprise à temps. C'est pourquoi l'annonce de la reprise des négociations était étonnante. Mais pas celle de leur rupture.



Wow Air avait déjà pris des mesures pour réduire ses coûts en réduisant sa flotte de moitié, notamment en vendant quatre A3210 et en se séparant de ses A330.



Aujourd'hui, la situation est encore plus critique et cela se ressent déjà dans les opérations. Une vingtaine de vols a été annulée jusqu'au 28 mars.