Galileo poursuit son retrait du Royaume-Uni

Alors que les incertitudes autour du Brexit persistent, la liste des conséquences à venir pour le Royaume-Uni ne cesse de s'allonger. L'une d'entre elles est le déménagement des infrastructures du système de navigation par satellite européen Galileo. Celui-ci est déjà bien avancé, conformément à la décision prise par la Commission européenne en janvier 2018, et va se poursuivre dans les prochains mois.



Cette mesure concerne principalement le déménagement du site de sauvegarde du Centre de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG, ou GSMC en anglais) du Royaume-Uni vers l'Espagne. Originellement basé à Swanwick, il a désormais été transféré vers les installations de l'Institut national de technique aérospatiale (INTA), près de Madrid. Pour rappel, la proposition espagnole l'avait emporté face aux offres belge, italienne, portugaise, roumaine et slovène après un appel à manifestations d'intérêt lancé dès août 2017.



Ce site de sauvegarde vient assurer la robustesse de Galileo, notamment pour les missions de « service public réglementé » (PRS) à destination des usagers gouvernementaux et parapublics, en complément du site principal. Celui-ci localisé à Saint-Germain-en-Laye, en France.



Le chantier de retrait de Galileo du Royaume-Uni ne s'achève pas là pour autant. Plus exactement, il va se poursuivre hors de Grande-Bretagne avec la suppression de deux stations de capteurs au sol situées sur les îles Malouines (îles Falkland) et l'île de l'Ascension, qui font parties des territoires britanniques d'outre-mer (UKOT). La Commission vient ainsi d'amender en ce sens le texte juridique fixant l'emplacement de l'infrastructure terrestre du système Galileo.



Malgré leur positionnement avantageux dans l'Atlantique Sud, ces deux stations vont être démantelées car elles abritaient du matériel cryptographique et des informations classifiées. En raison des règles de sécurité de l'Union européenne, ce type d'éléments ne peut être positionné sur le territoire d'un pays non-membre. Le communiqué de la Commission précise néanmoins que cela aurait pu être le cas si des accords spécifiques avaient été mis en place.