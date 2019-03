Privée de Boeing 737 MAX, Norwegian suspend la vente de six appareils

Momentanément privée de ses 18 Boeing 737 MAX, la compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a annoncé lundi qu'elle suspendait la vente potentielle de six Boeing plus anciens sur laquelle elle comptait pour améliorer ses finances. Durement frappée par l'interdiction des vols de 737 MAX qu'elle a été la première à exploiter parmi les compagnies européennes, Norwegian s'est aussi résignée à louer des appareils pour maintenir ses capacités, une option qu'elle avait initialement écartée. Ces décisions risquent de peser sur une situation financière déjà difficile, qui a obligé la compagnie à lever 3 milliards de couronnes (310 millions d'euros) via une augmentation de capital et envisager la cession d'une partie de sa flotte. "En plus de continuer à combiner les vols et à redistribuer les avions, la compagnie a décidé de différer la vente potentielle de six Boeing 737-800", a indiqué dans un communiqué la troisième low cost européenne, qui possède plus de 110 appareils de ce type, lesquels ne sont pas concernés par les mesures d'interdiction. "La compagnie se prépare en outre à louer des avions avec des équipages pour combler le manque de capacités restant", a-t-elle ajouté. Les Boeing 737 MAX sont cloués au sol depuis la mi-mars après deux accidents mortels impliquant ce type d'appareil, le dernier ayant fait 157 victimes le 10 mars quand un avion d'Ethiopian Airlines s'est abîmé au sud-est d'Addis Abeba. Lancé dans une course contre la montre pour éviter une longue immobilisation du 737 MAX, Boeing a développé un correctif du système anti-décrochage MCAS, qui doit encore être certifié et déployé pour permettre la reprise des vols. Norwegian, qui a annoncé son intention de renvoyer à Boeing la facture liée à l'immobilisation de ses 18 appareils, a dit lundi avoir "un bon dialogue" avec le constructeur américain et être "confiante d'aboutir à un accord constructif".