La région Ile-de-France va siéger au conseil d'administration d'Aéroport de Paris (ADP), a annoncé lundi sur France Inter la présidente du conseil régional Valérie Pécresse, qui avait demandé à l'Etat des "garde-fous" face à la privatisation controversée d'ADP. Le 15 février, l'Assemblée nationale a donné un nouveau feu vert à un article du projet de loi Pacte qui prévoit de supprimer l'obligation pour l'État de détenir la majorité du capital d'ADP (actuellement 50,63%, pour un montant évalué à 9,5 milliards d'euros). La privatisation d'Aéroports de Paris est voulue par le gouvernement mais vivement contestée par les oppositions. "La région siègera au conseil d'administration [d'ADP], cela a été acté par le gouvernement et cela devrait être entériné au conseil d'administration d'ADP cette semaine", a expliqué Mme Pécresse, sans plus de précisions. Elle a répété qu'elle n'était "pas par principe hostile à ce que nos aéroports soient gérés par des société privées", mais qu'il fallait des "garde-fous". "J'ai demandé des garde-fous, j'ai demandé que la région puisse siéger au conseil d'administration, j'ai demandé qu'on puisse avoir le contrôle de tous les survols d'Orly, le maintien du couvre-feu, qu'on puisse revoir le cahier des charges tous les dix ans, etc.", a-t-elle expliqué. Pour elle, il faut aussi que "l'appel à manifestation d'intérêt pour le capital d'ADP soit très ouvert et que l'Etat se garde la possibilité de révoquer les choses s'il y avait une prise de contrôle par des intérêts étrangers".