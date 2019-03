Décollage réussi pour le Defiant de Boeing et Sikorsky

Le SB>1 Defiant, co-développé et co-produit par Boeing et Sikorsky (Lockheed Martin), a effectué son vol inaugural le 21 mars sur le site de West Palm Beach de l'hélicoptériste, en Floride, avec plus de deux ans de retard sur le calendrier initial. L'hélicoptère hybride est resté plus d'une demi-heure dans les airs.



Le SB>1 Defiant a été développé sur la base de la technologie du X2. Il est doté de deux rotors coaxiaux et contrarotatifs avec hélice propulsive. Capable d'emporter jusqu'à 12 passagers, pour quatre membres d'équipages, l'aéronef affiche une vitesse et une endurance deux fois plus élevée, selon ses constructeurs. Il serait ainsi capable de dépasser les 350 noeuds.



Boeing et Sikorsky ont été sélectionnés par l'US Army dans le cadre du programme de démonstrateur technologique d'hélicoptères multirôles, phase préliminaire au lancement du programme FVL (Future vertical lift), afin de remplacer la flotte d'UH-60 Black Hawk à l'horizon 2030.



Face au SB>1 Defiant, le V-280 Valor proposé par Bell et qui dispose d'une légère avance sur son concurrent, son premier vol ayant eu lieu en décembre 2017. Les données collectées pour les deux démonstrateurs seront analysées et fourniront une base d'exigences technologies pour le futur programme d'acquisition. Il s'agit de pouvoir déployer les hélicoptères aussi bien pour des missions ISR que de transport, d'évacuations médicales ou encore d'attaque. Un appel d'offre pour la classe des hélicoptères moyens est attendu au cours de l'année 2019.