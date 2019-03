Safran propose une chaîne numérique complète pour les hélicoptères avec Cassiopée

L'objectif de cette coopération est de connecter les différents systèmes de générations de données à la plateforme de gestion Cassiopée, afin de pouvoir d'établir une continuité numérique entre les pilotes, la maintenance et les opérations. Et ce pour toutes les phases d'une opération, avant, pendant et après le vol.



Données de vol



Doté de l'application Cassiopée Digital flight Report sur un terminal personnel (tablette numérique), le pilote pourra y recevoir directement certificat de remise en service de l'aéronef de la part du service de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) et y valider sa visite prévol.



Pendant le vol, le système Cassiopée Helisafe, basé sur le boîtier d'acquisition Helicom V2+, assurera la collecte des données de vol et la transmission d'une partie d'entre elles en temps réel vers le sol via la constellation de satellites Iridium. Elles seront mises à disposition des départements des opérations via la solution en ligne Cassiopée Heliweb. Des alarmes automatisées pourront être mises en place pour la surveillance de certains paramètres.



Les informations récupérées par le boîtier Helicom V2+, seront aussi transférées vers l'enregistreur de voix dans le cockpit et de données de vol (CVFDR), « boite noire » certifiée selon la norme Eurocae ED-155.



Le reste des données pourra être transmis une fois au sol, par divers systèmes de connexion sans fil (réseau téléphonique 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth). Un rapport de vol automatique sera ainsi généré et envoyé vers l'application Cassiopée Digital flight Report. Le pilote pourra alors le valider directement.



Données de maintenance



La prochaine étape est de synchroniser l'ensemble de ces données de vol avec celles de maintenance au sein de Cassiopée. C'est là qu'intervient la coopération entre Safran Electronics & Defense, HeliDax et AMS. Les trois partenaires ont ainsi signé une lettre d'intention, pour mettre en place la connexion entre Cassiopée et le système d'informations de maintenance (MIS) d'AMS, et l'intégration de ses données.



Utilisateur du MIS au sein de sa flotte de 36 hélicoptères EC120B, qui vole en moyenne 22 000 heures par an pour l'entraînement des pilotes étatiques français, HeliDax va permettre de tester cette connexion entre les deux systèmes. Il devrait aussi collaborer au développement des services automatisés qui y seront associés, notamment dans l'optique du maintien de navigabilité, de l'amélioration de la sécurité et la diminution des coûts de maintenance.





