Lufthansa Technik présente ses résultats et lance l'Aviation DataHub

Lufthansa Technik a enregistré une nouvelle année de croissance. Le chiffre d'affaires a atteint 5,9 milliards d'euros, en croissance de 9,5%, et le résultat opérationnel 425 millions d'euros, en croissance de 2,4%. Mais surtout, la société de maintenance a remporté 576 nouveaux contrats d'une valeur de 5 milliards d'euros.



Mais le point le plus important pour juger de la santé de l'activité, selon son président Johannes Bussmann, est le nombre d'appareils dont elle assure l'entretien. De ce côté, pas d'inquiétude, Lufthansa Technik travaille désormais sur 5 131 avions (+12,6%), ce qui fait que cela fait plus de cinq ans qu'elle a 20% de la flotte mondiale sous son aile.



Ses trois marchés les plus dynamiques restent, dans l'ordre,...