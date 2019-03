L'AFMAé cherche ses futurs apprentis

L'AFMAé est toujours à la recherche de ses « apprenants » pour la rentrée 2019. L'organisme organise une journée de rencontre le 23 mars à la maison de l'environnement de Roissy, durant laquelle elle va essayer de sensibiliser le jeune public (mais pas seulement) aux opportunités de carrière que peut leur ouvrir le secteur de l'aéronautique, aussi bien dans les domaines techniques que commerciaux (gestion de la relation client). « Notre objectif est de faire savoir à quel point on cherche des aérotalents. Nous avons de gros besoins pour la rentrée », annonce tout de go Muriel Caristan, déléguée de l'AFMAé et directrice du CFA des métiers de l'aérien.



En effet, 215 places de formation de mécanicien aéronautique sont proposées, ainsi qu'une cinquantaine de techniciens aéronautiques. Du côté commercial, 250 formations d'agents d'escale et autant d'hôtesses et stewards sont disponibles. Les besoins sont très importants dans les deux secteurs, tirés par les prévisions de croissance du trafic.



Cependant, l'AFMAé éprouve des difficultés à recruter. Muriel Caristan explique que la première barrière est l'exigence concernant le niveau d'anglais. Pour remédier à cet obstacle, en partenariat avec Erasmus Plus, l'AFMAé va mettre en place à partir de cette année des stages d'immersion de trois ou quatre mois au Royaume-Uni, en Irlande ou à Malte, qui mettront les participants à niveau pour postuler à une formation l'année suivante.



Par ailleurs, le secteur fait face à une perte d'attractivité. L'aérien fait moins rêver et ses métiers sont considérés à la fois comme difficiles (notamment ceux de techniciens) et élitistes. Les grands noms de l'aéronautique semblent inaccessibles. « Avant, l'attractivité suffisait à couvrir les besoins. Aujourd'hui, la perte d'attractivité conjuguée à l'augmentation des besoins nous placent face à une pénurie de candidats avec le bon profil. »



En effet, l'offre de formation de l'AFMAé et de son CFA des métiers de l'aérien a connu une belle croissance. En 2014, l'organisme a formé 382 apprentis. Ils étaient 842 à la rentrée 2018, preuve que les entreprises partenaires recherchent de plus en plus d'apprentis. « Il y a des demandes que nous n'avons pas pu satisfaire. Entre soixante et quatre-vingts postes n'ont pas pu être remplis, notamment d'agents d'escale et de bac pro aéronautique. » En 2019, les besoins des entreprises en apprentis sont estimés à 950 mais l'AFMAé estime ne pouvoir couvrir que 90% des besoins, soient 845 alternants.



Pour augmenter son attractivité et se rapprocher des bassins d'emploi, l'AFMAé se transforme. Le site de Massy, dont le caractère aéronautique restait à démontrer, va être fermé au profit du développement de celui de Saclay, implanté sur l'aéroport de Toussus-le-Noble (achat de hangars, travaux d'aménagement, surfaces complémentaires, construction d'un centre de formation d'une capacité d'accueil de 200 apprentis en formation technique).



En septembre 2019, un autre site va ouvrir à Bonneuil-en-France, près du Bourget. Cet espace de 6 000 m² pourra accueillir 700 apprenants (en technique mais surtout en gestion de la relation commerciale). Reste à l'équiper, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. « Nous avons besoin d'avion, de moteurs, d'équipements aéronautiques en état de fonctionnement - pour pouvoir les mettre en panne. Nos besoins sont estimés à 4 millions d'euros, trois pour le site de Bonneuil, un pour celui de Toussus. » Le financement sera couvert pour moitié par la Région.



A la rentrée 2019, l'AFMAé aura ainsi une capacité d'accueil à la hauteur des besoins de formation/recrutement de ses partenaires : 900 apprentis - elle doit aujourd'hui louer des salles pour assurer certaines formations.