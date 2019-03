Régis Lacote : « Avec le terminal unique, l'appellation Orly Ouest / Orly Sud n'a plus de sens »

Orly Sud et Orly Ouest appartiennent désormais au passé. Paris Orly travaille depuis plusieurs années à son renouveau, qui s'est déjà concrétisé par endroits, notamment avec l'ouverture de la jetée est (Orly sud) et l'extension du hall 1 (Orly ouest), et qui culminera en avril avec sa transformation en terminal unique. Cette semaine, l'aéroport vient de franchir une nouvelle étape avec la réorganisation de l'appellation de ses différents secteurs. Exit donc les mythiques Orly Sud et Orly Ouest, place à Orly 1, Orly 2, Orly 3 (bientôt) et Orly 4. Le Journal de l'Aviation était à Orly le 18 mars au soir pour assister à la transformation, en compagnie de Régis Lacote, le directeur de la plateforme.



La nuit...