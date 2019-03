Le Journal de l'Aviation une nouvelle fois en force à Aircraft Interiors et à MRO Americas

Nos journalistes spécialisés se positionneront ainsi à Hambourg pour la vingtième édition d'Aircraft Interiors Expo (AIX) qui se tiendra du 2 au 4 avril. AIX est le plus important salon mondial dédié à l'aménagement cabine (sièges, éclairage, connectivité, IFE, meubles et galleys, toilettes...).



Comme chaque année, le Journal de l'Aviation sera présent sur deux salons aéronautiques majeurs durant les premières semaines d'avril.Nos journalistes spécialisés se positionneront ainsi à Hambourg pour la vingtième édition d'(AIX) qui se tiendra du 2 au 4 avril. AIX est le plus important salon mondial dédié à l'aménagement cabine (sièges, éclairage, connectivité, IFE, meubles et galleys, toilettes...).Le Journal de l'Aviation se rendra aussi à Atlanta pour le salondu 9 au 11 avril. Organisé par le groupe Aviation Week, MRO Americas est le plus important événement mondial consacré à la maintenance aéronautique.Le Journal de l'Aviation est partenaire média de ces deux événements et réalisera deux dossiers spéciaux pour chacun d'eux (compte-rendu et interviews).Une couverture exhaustive de l'actualité de ces deux événements sera quant à elle assurée en direct sur ALERTAVIA. Cette plateforme d'information à très forte réactivité du Journal de l'Aviation s'impose désormais comme la plus importante source d'actualité aéronautique en langue française en termes de sujets couverts chaque jour.Pour plus d'information sur ces deux événements :