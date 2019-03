Les grands projets d'Intro Aviation pour Corsair

Corsair a enfin changé de mains et Pascal de Izaguirre revit. Le rachat par le groupe Intro Aviation devrait marquer un renouveau pour la compagnie et plusieurs annonces ont déjà été faites, sur la croissance de la flotte, la restructuration du réseau et les perspectives de la compagnie.



Le groupe allemand identifie le principal problème de Corsair dans la dualité de sa flotte. Sept avions, répartis entre trois Boeing 747 (récemment rachetés à TUI) et quatre Airbus A330, « ce n'est pas viable, il n'y a aucune synergie, aucune efficacité », affirme Peter Oncken, le PDG d'Intro Aviation. Les 747 vont donc la quitter le plus rapidement possible, en même temps que trois A330-900 seront intégrés. Le contrat d'acquisition...