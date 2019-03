RUAG en voie de privatisation

L'industriel de Défense suisse RUAG amorce sa privatisation. Le Conseil fédéral a annoncé le 15 mars avoir « approuvé la méthode choisie pour dissocier le secteur de RUAG travaillant pour l'armée des autres activités du groupe ». En clair, à partir du 1er janvier 2020, RUAG deviendra une société de participation, séparée en deux branches distinctes : l'une restera au service de l'armée suisse tandis que l'autre sera progressivement privatisée. Les deux entités seront « des entités juridiques et financières distinctes » et dirigées de manière séparée, indique le Conseil fédéral. Il s'agit, pour le gouvernement, de « conserver et de développer en Suisse des procédés technologiques ultraspécialisés et les emplois en rapport », mais aussi de « réduire ses...