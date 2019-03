Le pool MMF attend son premier A330 MRTT

Le compte à rebours est lancé : le pool MMF (Multinational multirole transport fleet) devrait officiellement recevoir son premier A330 MRTT le 1er mai 2020, sur la base aérienne d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Si ce sont les Pays-Bas, en tant que nation cadre, et le Luxembourg, qui ont lancé le projet en 2016 avec l'acquisition de deux avions, ils ont été rejoints en 2017 par la Norvège et l'Allemagne, puis, en 2018, par la Belgique. La commande totale atteint à présent huit appareils, qui seront exploités de manière conjointe par l'ensemble des pays participants.



L'origine du projet remonte à 2011, dans le cadre des initiatives menées par l'Agence européenne de Défense (AED). Le concept de « pooling and sharing »...