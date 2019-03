British Airways dévoile sa nouvelle Business, lancée par l'Airbus A350-1000

British Airways a pour cela choisi un fauteuil doté d'une porte de séparation, offrant 40% de rangements supplémentaires et équipé d'un écran de 18,5 pouces, avec prises, Wi-Fi... Basés sur le Super Diamond de Collins Aerospace, les fauteuils « Club Suite » seront disposés en 1-2-1, chaque passager pouvant ainsi profiter d'un accès direct au couloir. Ils seront répartis en deux cabines, l'une avec onze rangées (soit 44 fauteuils), l'autre avec trois rangées (12 fauteuils).





Souvent critiquée pour son service, British Airways est en transformation. Après avoir annoncé des améliorations sur son produit First, la compagnie a révélé les premières images de sa nouvelle classe affaires, qui sera lancée sur l'A350-1000 et installée à terme sur toute la flotte long-courrier. Exit les fauteuils à contresens et l'impression de foule, la nouvelle cabine fait la part belle à l'espace et à l'intimité du passager.British Airways a pour cela choisi un fauteuil doté d'une porte de séparation, offrant 40% de rangements supplémentaires et équipé d'un écran de 18,5 pouces, avec prises, Wi-Fi... Basés sur le Super Diamond de Collins Aerospace, les fauteuils «» seront disposés en 1-2-1, chaque passager pouvant ainsi profiter d'un accès direct au couloir. Ils seront répartis en deux cabines, l'une avec onze rangées (soit 44 fauteuils), l'autre avec trois rangées (12 fauteuils).Le premier A350 sera livré en juillet à British Airways et sa cabine comptera 56 fauteuils de classe affaires, autant de Premium Economy et 219 sièges de classe économique. Il réalisera initialement des vols de formation entre Londres et Madrid, avant d'être affecté à son secteur de prédilection, le long-courrier, le 1er octobre. A cette date, trois autres appareils auront rejoint la flotte et deux Boeing 777 auront été réaménagés avec les nouveaux fauteuils Club Suite.Mais c'est véritablement à partir de 2020 que les chantiers de réaménagement du reste de la flotte prendront de l'ampleur. «», a prévenu Alex Cruz, son PDG.Le nouveau produit affaires fait partie du programme d'investissements de 6,5 milliards de livres mis en place par British Airways pour améliorer l'expérience client.