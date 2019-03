L'Australie se dote de G550

L'Australie va renforcer ses capacités de guerre électronique. Le ministre de la Défense Christopher Pyne a annoncé l'acquisition de quatre G550 modifiés et équipés de systèmes destinés aux missions de guerre électronique. Ce nouveau programme a été baptisé MC-55A « Peregrine » et est évalué à 2,46 milliards de dollars australiens (soit environ 1,5 milliard d'euros).



La vente avait été approuvée par le département d'État en juin 2017 par le biais de la procédure FMS (Foreign military sale). Le primo-contractant pour ce programme d'acquisition et de modification d'avion est L3.



Les avions seront affectés à la Royal Australian Air Force et basés à Edinburgh, dans le sud du pays. Cette base aérienne regroupera à terme une grande majorité des moyens aériens destinés au renseignement, puisqu'elle accueille déjà les avions de patrouille maritime P-8 Poseidon et abritera à l'avenir, outre les MC-55A, les drones HALE Q-4C Triton ainsi que les MQ-9 Reaper (armés).





La version militarisée du G550 de Gulfstream affiche un rayon d'action de plus de 13 000 kilomètres, elle est notamment employée par Israël, l'Italie et Singapour comme plateforme de détection aéroportée. Le bimoteur peut également être adapté pour des missions de surveillance, de reconnaissance et de renseignement, mais aussi de surveillance maritime.