Avianca repousse les livraisons de 35 A320neo et en annule dix-sept

Dans la lignée de son plan de transformation, Avianca a renégocié son contrat A320neo avec Airbus. Il en résulte l'annulation de dix-sept appareils et le report de livraison de trente-cinq autres, de 2020-2022 à 2026-2028. Le groupe va ainsi pouvoir réduire de 2,6 milliards de dollars ses engagements financiers pour les années à venir et se concentrer sur son programme d'amélioration de sa rentabilité.



Dans le détail, elle ne devrait plus recevoir que trois A320neo en 2019 (au lieu de six), six en 2020 (au lieu de vingt), quatre en 2021 (au lieu de 23) et quatre en 2022 (au lieu de vingt). Les livraisons des trois années suivantes restent inchangées à vingt A320neo en 2023, autant en 2024...