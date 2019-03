Etihad publie une perte de 1,28 milliard de dollars

Etihad Airways reste dans le rouge. Après avoir lancé son plan de transformation en 2017, la compagnie du Golfe a stabilisé ses résultats en 2018. Elle a publié un chiffre d'affaires en ligne avec celui de 2017 à 5,9 milliards de dollars et a réussi à réduire légèrement sa perte, passant de 1,52 à 1,28 milliard de dollars de perte nette. Cette troisième année consécutive de pertes est la conséquence de sa politique de partenariats et des conditions économiques difficiles.



Elle a toutefois eu l'occasion d'annoncer une bonne nouvelle : l'amélioration de 4% de ses yields, résultat du contrôle des capacités, de l'optimisation de la flotte et du réseau, et de part de marché qui vont croissant sur le...