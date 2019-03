Boeing suspend les livraisons des 737 MAX mais continue leur production

Boeing a annoncé jeudi la suspension des livraisons de ses avions moyen-courriers 737 MAX, qui ont été interdits provisoirement de vol dans le monde après deux accidents récents d'appareils de ce type, l'un d'Ethiopian Airlines, l'autre de Lion Air. "Nous suspendons la livraison des 737 MAX jusqu'à ce que nous trouvions une solution", a déclaré à l'AFP un porte-parole, ajoutant que l'avionneur américain poursuivait en revanche leur production. "Mais nous sommes en train d'évaluer nos capacités", c'est-à-dire de savoir où les avions sortis des chaînes d'assemblage vont être stockés, a-t-il expliqué. Le porte-parole a en outre écarté l'éventualité de réduire le rythme de production ou de fermer provisoirement des usines. Boeing produit actuellement 52 737 NG et MAX par mois et il prévoyait avant cette crise d'augmenter la cadence de production à 57 exemplaires éventuellement en juin. L'agence américaine de l'aviation (FAA) a ordonné mercredi de clouer au sol "provisoirement" les Boeing 737 MAX 8 et 9 aux Etats-Unis dans le sillage de décisions similaires des autorités de sécurité aérienne dans le monde entier. Washington a justifié ce choix par la collecte de "nouvelles données" satellitaires fournies par le Canada, montrant des similarités entre la tragédie d'Ethiopian Airlines et celle de Lion Air. L'interdiction de vol "sera maintenue le temps de plus amples investigations, incluant l'examen des informations contenues" dans les deux boîtes noires de l'appareil d'Ethiopian, accidenté dimanche, a indiqué la FAA. L'accident en Ethiopie, qui a fait 157 morts, est survenu moins de cinq mois après l'accident d'un même avion de la compagnie indonésienne Lion Air, en mer de Java, fin octobre, qui a tué 189 personnes. Les deux boîtes noires du transporteur éthiopien, qui devraient livrer le ou les scénarios de l'accident, ont été réceptionnées jeudi en France par le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), une agence spécialisée chargée d'en extraire les données pour le compte des enquêteurs éthiopiens. La première boîte noire contient les paramètres de vol, la seconde les conversations et alarmes du cockpit qui ont été enregistrés jusqu'à l'accident. L'enquête de la catastrophe de Lion Air a pour le moment mis en cause un dysfonctionnement sur le système de stabilisation en vol destiné à éviter un décrochage de l'avion, le "MCAS" (Maneuvering Characteristics Augmentation System). "Boeing garde une confiance totale en la sécurité du 737 MAX", avait assuré le groupe après l'annonce mercredi de la décision de bannir du ciel son nouvel appareil, version remotorisée de son best-seller, le Boeing 737.