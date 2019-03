Rwandair obtient le feu vert pour desservir la Chine

La Chine s'ajoute au réseau international en expansion de Rwandair. La compagnie a récemment obtenu de l'autorité de l'aviation civile chinoise (CAAC) les droits de trafic pour desservir Guangzhou. La route sera opérée en Airbus A330neo.



Pour Rwandair, l'itinéraire constitue une « ligne d'opération stratégique et efficace » dans le prolongement de Mumbai en Inde. Elle a obtenu au passage les droits de cinquième liberté entre Mumbai et Guanzhou. Le lancement de la ligne aura lieu avant le troisième trimestre.



« Il y a actuellement beaucoup de transactions commerciales entre la Chine et le continent et nous pensons que la route de Guangzhou aidera à faciliter la connectivité entre l'Afrique et la Chine », a déclaré le ministre...