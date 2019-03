Air Belgium renonce à desservir Hong-Kong

Le business plan initial d'Air Belgium est complètement remis en question. La compagnie a annoncé le 14 mars qu'elle renonçait à desservir Hong-Kong en raison de l'environnement économique actuel. Cette liaison, qui était la base de son modèle économique à son lancement, devait reprendre à la fin du mois. « Les conditions économiques et techniques ne sont pas réunies pour reprendre cette liaison de manière pérenne », déclare son CEO Niky Terzakis.



Air Belgium avait suspendu sa seule ligne régulière le 1er octobre en raison de la défaillance de l'un de ses partenaires principaux, un tour-opérateur chinois « qui n'honorait pas les termes de son contrat d'un point de vue non seulement tarifaire mais aussi d'occupation ». Elle exerçait toutefois toujours une activité ACMI depuis.



Celle-ci va continuer, d'autant qu'Air Belgium la qualifie de « réel succès ». Elle aura transporté plus de 200 000 passagers à la fin du mois et ses effectifs sont déjà passés de 176 équivalents temps plein en octobre à 248 aujourd'hui.



Depuis le mois d'octobre, elle travaille également au lancement deux autres lignes vers la Chine. Celles-ci sont toujours prévues à l'heure actuelle et devrait être mise en place cet été. La compagnie belge travaille par ailleurs au lancement d'une liaison vers l'Amérique du nord pour la saison hiver et indique avoir déjà obtenu les permis nécessaires auprès des autorités américaines et canadiennes.