Moins de F-35, mais des F-15EX pour l'US Air Force

Avec un projet de budget de 165,6 milliards de dollars pour l'année 2020, l'US Air Force augmente ainsi de 6% ses prévisions de dépenses par rapport à 2019 (156,3 milliards de dollars), qui enregistrait déjà une hausse d'environ 6,6% comparé à 2018.



La majorité des fonds demandés, soit 36%, sera dédiée aux opérations et à la maintenance, 23% à la R&T, la R&D et les essais, tandis que 17% seront réservés aux acquisitions. Si la ligne budgétaire des acquisitions reste sensiblement égale à 2019 à 25,9 milliards de dollars, les opérations et la maintenance passent de 49,9 milliards à 54,6 milliards de dollars. L'augmentation est équivalente pour la R&D/R&T et les essais, dont le budget va atteindre les 35,4...