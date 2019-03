Lufthansa commande 40 Airbus A350 et Boeing 787 et prévoit le retrait de six A380

Le groupe indique qu'il n'a pas encore décidé à quelles compagnies ni quels hubs les appareils seront affectés. Cependant, il précise qu'ils serviront principalement à remplacer des quadrimoteurs. Le groupe en exploite plus de quatre-vingts aujourd'hui, répartis entre 32 Boeing 747 (-400 et -8, tous chez Lufthansa), quatorze A380 (chez Lufthansa), et une quarantaine de A340 (-300 et -600), en opérations auprès de Lufthansa, Swiss, Edelweiss et Brussels Airlines. Austrian n'exploite aucun quadriréacteur mais sa flotte a grand besoin d'être modernisée, notamment ses 767.



Lufthansa annonce également la sortie de six A380 de sa flotte en 2022 et 2023. Le groupe indique les avoir vendus à Airbus « pour des raisons économiques » et laisse entendre que les routes sur lesquelles ils opérés ne sont pas faciles à rentabiliser. Leur retrait doit améliorer la flexibilité de la flotte de la compagnie allemande - qui en exploitera toujours huit exemplaires.



Plus généralement, le groupe Lufthansa veut moderniser son secteur long-courrier d'ici le milieu de la prochaine décennie et simplifier sa flotte toute entière. Ainsi, en même temps que les 777-9 puis les 787 entreront en service, sept types avions vont être retirés, réduisant la complexité des opérations et de la maintenance et réduisant ses coûts.





© Lufthansa A la veille de la présentation des résultats annuels du groupe, le conseil de surveillance de Lufthansa a approuvé un projet d'acquisition pour une quarantaine de long-courriers. Des accords ont été conclus avec Airbus et Boeing pour intégrer vingt A350 supplémentaires et vingt 787-9, devenant ainsi un nouveau client du Dreamliner. Les appareils ont une valeur estimée à 12 milliards de dollars et seront livrés entre la fin de l'année 2020 et 2027.