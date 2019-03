Swiss met en service son premier Airbus A340 rénové

La modernisation a touché toutes les classes et les cuisines de l'équipage. Un nouvel éclairage a notamment été installé, ainsi qu'un système de divertissement en vol assorti d'un système de connectivité permettant aux passagers d'accéder à Internet.



L'A340-300 compte désormais 223 places, quatre de plus qu'avec le précédent aménagement. Il peut transporter 168 passagers en classe économique, 47 en classe affaires et huit en première classe. Les sièges des classes affaires et première ont été produit par Thomson Aero Seating. La classe affaires reste dans l'esprit de celle du groupe Lufthansa, alternant les lots de deux et les « trônes ».





La classe affaires © Swiss

Quant aux sièges de classe économique, ils ont été produits par Zim Flugsitz.



En ce qui concerne les fauteuils de première, ils sont la cause du retard dans le réaménagement de cette partie de la flotte. En effet, la certification du produit a été difficile et a reporté d'un an l'entrée en service du premier appareil modernisé. Désormais, le chantier de reconfiguration devrait être achevé d'ici l'été. Le programme de réaménagement avait été annoncé en 2017 et a été conduit en partenariat avec la division services d'Airbus.



En plus de Tokyo, les A340 sont affectés à la desserte de Johannesburg, Boston, Shanghai et Tel Aviv.





La classe économique © Swiss Swiss International Airlines a célébré la remise en service du premier de ses cinq A340-300 réaménagés. L'appareil, immatriculé HB-JMH, était entré en chantier de rénovation à Dresde à la fin de l'année dernière et a réalisé son premier vol commercial avec sa nouvelle cabine en reliant Zurich et Tokyo le 7 mars. Les quatre autres A340 de la flotte de Swiss vont suivre son exemple, avec l'objectif d'harmoniser le produit A340, désormais daté, avec celui de la flotte 777-300ER.La modernisation a touché toutes les classes et les cuisines de l'équipage. Un nouvel éclairage a notamment été installé, ainsi qu'un système de divertissement en vol assorti d'un système de connectivité permettant aux passagers d'accéder à Internet.L'A340-300 compte désormais 223 places, quatre de plus qu'avec le précédent aménagement. Il peut transporter 168 passagers en classe économique, 47 en classe affaires et huit en première classe. Les sièges des classes affaires et première ont été produit par Thomson Aero Seating. La classe affaires reste dans l'esprit de celle du groupe Lufthansa, alternant les lots de deux et les «».Quant aux sièges de classe économique, ils ont été produits par Zim Flugsitz.En ce qui concerne les fauteuils de première, ils sont la cause du retard dans le réaménagement de cette partie de la flotte. En effet, la certification du produit a été difficile et a reporté d'un an l'entrée en service du premier appareil modernisé. Désormais, le chantier de reconfiguration devrait être achevé d'ici l'été. Le programme de réaménagement avait été annoncé en 2017 et a été conduit en partenariat avec la division services d'Airbus.En plus de Tokyo, les A340 sont affectés à la desserte de Johannesburg, Boston, Shanghai et Tel Aviv.