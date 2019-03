Azul propose de reprendre Avianca Brasil

Avianca Brasil a beau être en faillite, elle garde tout de même certains atouts qui continuent d'éveiller l'intérêt de ses concurrentes. La compagnie low-cost Azul a ainsi annoncé le 11 mars qu'elle avait formulé une offre non contraignante pour reprendre certains des actifs de sa rivale. Elle prévoit de les transférer par la suite dans une nouvelle entité, pour le moment baptisée NewCo, qui serait libérée des dettes et obligations qui ont dégradé la santé de la compagnie brésilienne.



La nouvelle entité reprendrait ainsi le certificat de transporteur aérien, soixante-dix paires de créneaux et une trentaine d'Airbus A320 d'Avianca Brasil. Azul propose pour cela 105 millions de dollars.



Avianca Brasil connaît d'importantes difficultés financières qui sont arrivées au...