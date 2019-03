Qatar Airways présente sa nouvelle offre en classe économique

Qatar Airways a décidé de rehausser d'un cran le niveau de confort de ses passagers en choisissant un siège avec une inclinaison naturelle de 6° mais offrant la possibilité de s'incliner à 19°. Grâce à une semi-coque fixe, l'intrusion dans l'espace de la personne assise derrière doit être limitée. Respectant le standard de largeur d'Airbus de 18 pouces, il doit également offrir plus d'espace pour les jambes, même si la compagnie n'a pas indiqué à quel point.



Elle a toutefois choisi une option spécifique pour son fauteuil, celle de proposer deux plateaux, ce qui permet au passager de gérer au mieux son espace. Chacun d'entre eux sera équipé d'un écran 4K de 13,3 pouces et de prises USB C. Le système de connectivité devrait également être amélioré et gagner en rapidité.





© Qatar Airways

Le nouveau siège sera mis en service sur les A321neo de la compagnie, dont le premier exemplaire doit être livré en 2020. Les appareils doivent permettre à Qatar Airways de desservir des destinations relativement lointaines mais ne nécessitant pas l'utilisation d'un gros-porteur, de tester de nouvelles routes et d'optimiser ses opérations sur les lignes dont le temps de vol a été allongé par le blocus imposé par plusieurs pays voisins. Akbar Al Baker a indiqué que les sièges étaient ainsi adaptés à une installation sur des avions long-courrier et qu'ils pourraient se trouver sur les 777X que la compagnie attend voire, mais à plus longue échéance encore, être installés en retrofit sur le reste de la flotte.



Ils sont produits par l'équipementier italien Optimares mais comportent certaines innovations dont les brevets sont détenus par Qatar Airways.



La nouvelle offre Economy ne s'arrête pas aux sièges. Qatar Airways a en effet décidé d'être plus généreuse dans son offre de restauration en augmentant les portions de 20% à 50% et en donnant plus de choix aux passagers. Elle a également eu largement recours à des produits recyclables et biodégradables pour constituer sa cabine et va considérablement réduire les plastiques à usage unique.





© Qatar Airways Comme chaque année, Qatar Airways a attendu le salon du tourisme de Berlin (ITB) pour dévoiler ses nouveautés, notamment en termes de produit cabine. Cette fois, la compagnie s'est penchée sur le sort de la majorité de ses voyageurs, ceux de classe économique et a présenté le nouveau fauteuil et la nouvelle offre qui leur sont destinés.Qatar Airways a décidé de rehausser d'un cran le niveau de confort de ses passagers en choisissant un siège avec une inclinaison naturelle de 6° mais offrant la possibilité de s'incliner à 19°. Grâce à une semi-coque fixe, l'intrusion dans l'espace de la personne assise derrière doit être limitée. Respectant le standard de largeur d'Airbus de 18 pouces, il doit également offrir plus d'espace pour les jambes, même si la compagnie n'a pas indiqué à quel point.Elle a toutefois choisi une option spécifique pour son fauteuil, celle de proposer deux plateaux, ce qui permet au passager de gérer au mieux son espace. Chacun d'entre eux sera équipé d'un écran 4K de 13,3 pouces et de prises USB C. Le système de connectivité devrait également être amélioré et gagner en rapidité.Le nouveau siège sera mis en service sur les A321neo de la compagnie, dont le premier exemplaire doit être livré en 2020. Les appareils doivent permettre à Qatar Airways de desservir des destinations relativement lointaines mais ne nécessitant pas l'utilisation d'un gros-porteur, de tester de nouvelles routes et d'optimiser ses opérations sur les lignes dont le temps de vol a été allongé par le blocus imposé par plusieurs pays voisins. Akbar Al Baker a indiqué que les sièges étaient ainsi adaptés à une installation sur des avions long-courrier et qu'ils pourraient se trouver sur les 777X que la compagnie attend voire, mais à plus longue échéance encore, être installés en retrofit sur le reste de la flotte.Ils sont produits par l'équipementier italien Optimares mais comportent certaines innovations dont les brevets sont détenus par Qatar Airways.La nouvelle offre Economy ne s'arrête pas aux sièges. Qatar Airways a en effet décidé d'être plus généreuse dans son offre de restauration en augmentant les portions de 20% à 50% et en donnant plus de choix aux passagers. Elle a également eu largement recours à des produits recyclables et biodégradables pour constituer sa cabine et va considérablement réduire les plastiques à usage unique.