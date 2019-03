Manta Air s'appuie sur Rusada pour sa maintenance

Manta Air vient tout juste de lancer ses opérations en ATR mais elle est déjà prête pour l'entretien de sa flotte. La compagnie maldivienne a choisi de s'appuyer sur le logiciel Envision fourni par la société suisse Rusada pour gérer sa maintenance. Il doit permettre d'améliorer l'accessibilité, la lisibilité et la fiabilité des informations recueillies.



Rusada indique que huit modules ont été déployés en quatre mois pour soutenir la compagnie dans son lancement et lui permettre de recueillir les informations nécessaires pour réussir cette étape et garantir la fiabilité de ses opérations par la suite.



« Notre connaissance et notre expérience des problématiques de l'exploitation nous ont permis d'obtenir ce contrat, et nous avons pu les démontrer...