Heli-Expo 2019 : Airbus Helicopters passe la cinquième sur le H145

C'est un sacré lifting que s'apprête à opérer Airbus Helicopters sur son H145. Solidement installé sur son marché avec encore plus de 120 commandes en 2018, l'hélicoptère biturbine léger va connaître une évolution majeure au cours de l'année à venir. Comme présenté le 5 mars au salon Heli-Expo d'Atlanta, il va recevoir un tout nouveau rotor, doté d'une cinquième pale. A la clef, des performances améliorées et une maintenance simplifiée. Cette nouvelle version deviendra la seule produite à partir de l'année prochaine et sera disponible en rétrofit sur les H145 en service (hors BK117 and EC145). Des clients de lancement ont été dévoilés dans les deux cas.



Axel Humpert, directeur du programme H145, prévoit environ 400 heures d'essais...